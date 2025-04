Bambina di dieci anni smarrisce i genitori alla stazione di Firenze Rifredi: interviene la Polfer

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Momenti di ansia alla stazione di Rifredi dove una bambina di 10 anni, di origine straniera, è rimasta sola sulla banchina del binario 7 mentre i genitori proseguivano il viaggio a bordo di un treno diretto a Firenze Santa Maria Novella.

Scattato l’allarme, la Polizia Ferroviaria è intervenuta tempestivamente avviando le ricerche con il supporto determinante anche degli agenti in servizio nella vicina caserma Petri.

Dopo pochi minuti di apprensione, la bambina è stata rintracciata. Gli agenti l’hanno subito accompagnata negli uffici della Polfer dove è stata rifocillata e consolata mentre venivano rintracciati i genitori. Nel frattempo, per tranquillizzarla i poliziotti le hanno donato un cappellino e alcuni gadget della campagna Train to be cool, un’iniziativa portata dalla Polizia nelle scuole e finalizzata a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da tenere in treno e nelle stazioni.

Poco dopo, i genitori sono arrivati negli uffici della Polfer visibilmente emozionati e sollevati nel poter riabbracciare la propria bambina. La famiglia ha potuto riprendere il viaggio con un’esperienza che difficilmente dimenticheranno.