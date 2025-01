Bambino di cinque mesi in camera iperbarica per intossicazione da monossido

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Festività da dimenticare in ordine alle intossicazioni da monossido di carbonio.

Nella notte di Capodanno a rischiare la vita è stato, a Firenze un bambino di cinque mesi, rimasto intossicato ai suoi familiari, in totale altre tre persone.

Le altre persone hanno accusato malesseri e hanno chiamato i soccorsi. Il bambino è stato condotto all‘ospedale Meyer dove è stato trattato in camera iperbarica. Tutti i presenti in casa al momento dell’incidente non sono in pericolo di vita.

Un altro caso ha colpito un 28enne, soccorso dentro un capannone di Lastra a Signa e portato in ospedale.