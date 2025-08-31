27.1 C
Banda del buco in azione al negozio Dior di Firenze: colpo da 200mila euro

Furto da film in pieno centro storico. Ad accorgersene la vigilanza privata che ha temuto un incendio, ma era il sistema antifurto entrato in azione

FIRENZE – Furto da film in pieno centro storico: nella notte tra il 30 e il 31 agosto, ignoti hanno svaligiato la boutique Dior di via Strozzi, trafugando borse e capi d’abbigliamento per un valore stimato attorno ai 200mila euro. 

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando la vigilanza privata ha notato del fumo all’interno del negozio, temendo un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, che hanno però accertato si trattasse del sistema nebulizzatore antirapina attivato durante l’irruzione. La polizia sta conducendo le indagini.

I ladri avrebbero agito passando dall’edificio adiacente in via dei Sassetti. Non è stata forzata alcuna porta esterna: probabilmente hanno raggiunto il palazzo confinante, aperto un varco attraverso il suo atrio e proseguito via cantina, entrando poi nel negozio da una porticina interna. 

La dinamica fa pensare a una vera e propria banda del buco, ben informata sulla struttura e sulla presenza o meno di allarmi. Si ipotizza la complicità di più persone, anche attraverso la presenza di pali posizionati a sorvegliare l’area intorno a piazza della Repubblica, pronti a segnalare eventuali movimenti di forze dell’ordine o vigilanti in zona.

Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private per ricostruire i movimenti dei malviventi prima e dopo il colpo, oltre a identificare canali di fuga e possibili complici

