Baracche e masserizie, nuovo incendio sotto al ponte all’Indiano a Firenze

FIRENZE – Torna l’allarme roghi nella periferia ovest di Firenze. Dalle 11 di oggi (26 gennaio9, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono impegnati per un violento incendio che ha colpito un ammasso di baracche e masserizie in via dell’Isolotto, nell’area situata subito dopo il Ponte all’Indiano, nei pressi dell’ex campo nomadi.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra supportata da un’autobotte. Grazie al rapido intervento dei pompieri, il rogo è stato dichiarato sotto controllo nel giro di un’ora, ma le operazioni di bonifica si sono rivelate particolarmente delicate. Durante lo smassamento delle macerie fumanti, infatti, il personale ha rinvenuto e messo in sicurezza diverse bombole di gas Gpl, la cui presenza rappresentava un gravissimo rischio di esplosione per i soccorritori e per l’area circostante.

L’episodio odierno non è purtroppo un caso isolato. Solo giovedì scorso, un altro incendio di proporzioni simili si era sviluppato esattamente nella stessa zona, sotto le arcate del viadotto dell’Indiano. In quell’occasione, a bruciare erano state sterpaglie, rifiuti accumulati e le strutture di fortuna di alcuni accampamenti abusivi di senza fissa dimora.

La reiterazione di questi episodi accende nuovamente i riflettori sulle condizioni di degrado e insicurezza di quest’area di confine tra i quartieri 4 e 5. Residenti e comitati locali segnalano da tempo la persistenza di insediamenti precari dove l’accumulo di materiali infiammabili e l’uso di bombole per cucinare o riscaldarsi creano una miscela esplosiva, specialmente nei mesi invernali.