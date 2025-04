Borseggiatrici in azione in centro a Firenze: arrestata una 26enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nel primo pomeriggio di ieri (25 aprile) le volanti della polizia di via Zara sono intervenute per la segnalazione di un furto con destrezza in via de’ Tornabuoni.

Ad allertare il 112 un passante che avrebbe assistito al borseggio messo in atto da due giovani complici.

Nello specifico, due giovani donne si sarebbero avvicinate con fare sospetto alle spalle della vittima, una turista egiziana di 67 anni, e, mentre una avrebbe estratto dalla borsa il portafoglio, la complice ne avrebbe coperto i movimenti dispiegando una cartina geografica; conclusa l’operazione le due borseggiatrici si sarebbero allontanate repentinamente.

Una delle due borseggiatrici, una 26enne di origine bulgara, è stata fermata poco più avanti dai dipendenti di un noto negozio di via de’ Tornabuoni, dopo averla vista svuotare un portafogli delle carte di credito e del denaro contante per poi gettarlo a terra. La complice, invece, è riuscita a fuggire con la refurtiva.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno restituito il portafoglio alla turista, che fino a quel momento non si era accorta di nulla.

La 26enne, già nota per reati della stessa specie, su disposizione della procura di Firenze è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina.