Brucia un materasso, due intossicate in un appartamento di Firenze

FIRENZE – Grave incendio, causato dal rogo di un materasso, in un appartamento della zona sud di Firenze all’alba dell’1 dicembre.

È accaduto, per cause da chiarire, in via Remis nella zona dell’Anconella: a bruciare un appartamento situato al secondo piano di un condominio di cinque piani.

Sul posto sono arrivate inizialmente tre squadre, da Pontassieve e da Firenze Ovest e due autoscale, successivamente fatte rientrare non appena la prima squadra è entrata nell’appartamento invaso dai fumi della combustione ed effettuato lo spegnimento di un materasso.

Due donne che occupavano l’appartamento sono state affidate al personale sanitario e trasportate al pronto soccorso per accertamenti per l’esposizione ai fumi della combustione.

Al termine delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza l’appartamento è stato reso inagibile per danni all’impianto elettrico e condizioni sanitarie precarie causa fuliggine.