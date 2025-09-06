30.3 C
Cade e muore sulla pista da motocross a Marradi

Dramma a Casalino del Leone. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale sanitario

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Cade e muore sulla pista da motocross a Marradi (foto FB)
MARRADI – Dramma nel pomeriggio di oggi (6 settembre) a Marradi, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un incidente sul circuito di motocross in località Casalino del Leone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto durante una delle fasi di guida, finendo a terra in modo violento. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale sanitario del 118.

I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: all’arrivo degli operatori sanitari le condizioni del centauro erano già disperate e, nonostante i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro che constatarne il decesso. La salma è stata quindi messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’autorizzazione del magistrato di turno della procura di Firenze, è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi per l’eventuale autopsia.

© Riproduzione riservata

