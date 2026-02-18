Cade in Arno, 26enne recuperato dai vigili del fuoco

FIRENZE – Finisce nell’Arno, recuperato dai vigili del fuoco.

Sono intervenuti ieri sera (17 febbraio) intorno alle 22,30 sul ponte Santa Trinita a Firenze per il soccorso e recupero dell’uomo in acqua.

Sul posto è stata inviata una squadra, i sommozzatori e il mezzo nautico. All’arrivo dei soccorsi l’uomo, trascinato dalla corrente, aveva raggiunto l’argine dove un vigile del fuoco di passaggio e libero da servizio, lo aveva raggiunto e aveva prestato la prima assistenza.

Il recupero è stato effettuato con una manovra Saf su corda ancorata a l’autoscala dove la persona è stata posizionata su una barella toboga e affidata al personale sanitario per i controlli di rito.

Sul posto anche la polizia locale per la viabilità.