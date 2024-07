Camion di carta in fiamme sulla A1: autostrada verso Bologna chiusa tutta la notte

CALENZANO – È rimasta chiusa tutta la notte, fino alle 6 di questa mattina (20 luglio) l’autostrada A1 fra Calenzano e Barberino del Mugello.

La causa è stato un incendio che ha interessato un camion che trasportava carta intorno alle 15,35 di ieri e che si è esteso anche alla vegetazione a bordo strada.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, calenzano e Borgo San Lorenzo, oltre all’elicottero antincendio boschivo della Regione Toscana,

Solo intorno alle 19 il rimorchio, che nel frattempo era stato sganciato dalla motrice, è stato rimosso e trasportato all’area di sosta Corsano dove è stato effettuato lo smassamento della carta e la bonifica.

L’autostrada è stata riaperta in corsia di sorpasso, dopo che è rimasta bloccata per ore, fino a mezzanotte quando è stata chiusa in direzione Bologna per consentire di concludere le operazioni di pulizia della sede stradale. Che si sono concluse stamattina.