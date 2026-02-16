Camion salta la carreggiata in A1, chiusa la A1 in entrambi i sensi in Valdarno

RIGNANO SULL’ARNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, stanno intervenendo dalle 8,30 circa nel comune di Rignano sull’Arno, sul tratto autostradale A1 al chilometro 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello, per un incidente stradale dove un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta.
Sul posto stanno operando due squadre ed è stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest.
Il traffico è bloccato su entrambe le carreggiate.