Cane finisce in un canale di scolo e raccolta delle acque piovane: salvato dai vigili del fuoco

FIRENZE – Salvato un cane in via delle Due Case a Firenze: era finito in un canale di scolo e di raccolta delle acque piovane.

I vgili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti sull’appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale e la strada, laddove l’animale non riusciva a risalire l’argine.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, sono scesi all’interno del canale e hanno recuperato il cane apparentemente sfinito con l’acqua che immergeva completamente le zampe.

Il cane è stato affidato alle cure del personale veterinario.