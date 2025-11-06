18.4 C
Infrazione in autostrada: multa e patente ritirata per Cristina Manetti, braccio destro di Giani

La capo di gabinetto del governatore toscano fermata sulla corsia d'emergenza si è giustificata con un momentaneo malore e ha presentato ricorso

Cristina Manetti
Foto di: IG / manetticristina
FIRENZE – Patente ritirata e multa alla capo di gabinetto del governatore, Eugenio Giani, Cristina Manetti, in predicato di diventare nuova assessora alla cultura della Regione Toscana.

La notizia è del Corriere della Sera e risale al 13 ottobre, secondo giorno della tornata elettorale che ha confermato Giani alla guida della Regione.

La dirigente è stata fermata alla guida della sua 500 sulla corsia d’emergenza in autostrada e si è giustificata con un momentaneo malore. La scusa non ha convinto la pattuglia della Polstrada intervenuta in autostrada nelle vicinanze di Firenze: la patente è stata ritirata e sono scattati 430 euro di multa.

Manetti ha presentato ricorso contro la multa. Che nel frattempo si è trasformata (anche) in un caso politico visto i convulsi momenti in vista della formazione del nuovo governo regionale.

© Riproduzione riservata

