Chiuso il calciomercato dei professionisti: tutti gli ultimi colpi delle toscane

FIRENZE – Chiuso ieri il mercato dei professionisti per il calcio. In extremis sono arrivati gli ultimi colpi delle società, molti effettuati per sfoltire le rose con prestiti o cessioni last minute.

Della Fiorentina, detto dell’arrivo di Lamptey, sono stati quattro i movimento in uscita: Bianco al Paok Salonicco, Barak (nella foto) alla Sampdoria in serie B, Ikonè al Paris Fc, seconda squadra di Parigi neopromossa in serie A e Beltràn al Valencia nella Liga.

Pisa scatenato nell’ultima giornata di mercato. Torna ad indossare i colori nerazzurri sotto la torre il difensore classe 2003 Giovanni Bonfanti, uno dei protagonisti della promozione in A, che era tornato all’Atalanta. È di nuovo del Pisa in prestito con opzione (o obbligo) di riscatto. Tante le partenze: Lind va ai norvegesi del Nordsjaelland, Durmush e Dubickas alla Ternana, Elia Giani all’Union Brescia e Alessandro Arena in B alla Carrarese. Salutano anche Adrian Rus e Mattia Leoncini che potranno essere tesserati da altri club in quanto svincolati.

Oltre ad Arena dal Pisa alla Carrarese è arrivato in prestito dal Napoli il centrocampista classe 2004 Luis Hasa, già alla Juve Next Gen e nazionale under 21. Ceduto alla Torrres in prestito Mateo Scheffer Bracco.

In casa Empoli il colpo last minute è Andrea Ghion del Sassuolo, promosso in A con i neroverdi e in campo per 23 partite della scorsa stagione. Lasciano gli azzurri i giovani Asmussen e Moray, che vanno al Rimini e Andrea Sodero, alla Pianese in serie C.

Solo movimenti in uscita per l’ultima giornata di mercato dell’Arezzo che ha ceduto a titolo definitivo Del Fabro al Giugliano e risolto il contratto con Alberto Montini, che chiude la sua esperienza amaranto con 29 presenze.

Detto della Pianese e di Sodero chiudono la carrellata di movimento il Pontedera, che ha preso in prestito dal bari il centrocampista centrale classe 2003, Filippo Faggi e il Livorno che ha preso l’ex centrocampista di Pianese e Ascoli, il 29enne Moses Odjer e ceduto al Ghiviborgo a titolo definitivo Alberto Arcuri.