22 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chiuso il calciomercato dei professionisti: tutti gli ultimi colpi delle toscane

La Fiorentina sfoltisce la rosa cedendo Bianco, Barak, Ikonè e Beltràn. Giovanni Bonfanti torna a Pisa, il colpo è dell'Empoli in B con Ghion

Primo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Chiuso il calciomercato dei professionisti: tutti gli ultimi colpi delle toscane
Chiuso il calciomercato dei professionisti: tutti gli ultimi colpi delle toscane (foto Acf Fiorentina)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Chiuso ieri il mercato dei professionisti per il calcio. In extremis sono arrivati gli ultimi colpi delle società, molti effettuati per sfoltire le rose con prestiti o cessioni last minute. 

Della Fiorentina, detto dell’arrivo di Lamptey, sono stati quattro i movimento in uscita: Bianco al Paok Salonicco, Barak (nella foto) alla Sampdoria in serie B, Ikonè al Paris Fc, seconda squadra di Parigi neopromossa in serie A e Beltràn al Valencia nella Liga.

Pisa scatenato nell’ultima giornata di mercato. Torna ad indossare i colori nerazzurri sotto la torre il difensore classe 2003 Giovanni Bonfanti, uno dei protagonisti della promozione in A, che era tornato all’Atalanta. È di nuovo del Pisa in prestito con opzione (o obbligo) di riscatto. Tante le partenze: Lind va ai norvegesi del Nordsjaelland, Durmush e Dubickas alla Ternana, Elia Giani all’Union Brescia e Alessandro Arena in B alla Carrarese. Salutano anche Adrian Rus e Mattia Leoncini che potranno essere tesserati da altri club in quanto svincolati. 

Oltre ad Arena dal Pisa alla Carrarese è arrivato in prestito dal Napoli il centrocampista classe 2004 Luis Hasa, già alla Juve Next Gen e nazionale under 21. Ceduto alla Torrres in prestito Mateo Scheffer Bracco. 

In casa Empoli il colpo last minute è Andrea Ghion del Sassuolo, promosso in A con i neroverdi e in campo per 23 partite della scorsa stagione. Lasciano gli azzurri i giovani Asmussen e Moray, che vanno al Rimini e Andrea Sodero, alla Pianese in serie C. 

Solo movimenti in uscita per l’ultima giornata di mercato dell’Arezzo che ha ceduto a titolo definitivo Del Fabro al Giugliano e risolto il contratto con Alberto Montini, che chiude la sua esperienza amaranto con 29 presenze. 

Detto della Pianese e di Sodero chiudono la carrellata di movimento il Pontedera, che ha preso in prestito dal bari il centrocampista centrale classe 2003, Filippo Faggi e il Livorno che ha preso l’ex centrocampista di Pianese e Ascoli, il 29enne Moses Odjer e ceduto al Ghiviborgo a titolo definitivo Alberto Arcuri. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
22 ° C
22.3 °
21 °
81 %
0.7kmh
89 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
29 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (14)carabinieri (13)Serie A (12)Gaza (12)Pisa Sporting Club (11)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati