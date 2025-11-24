Christmas Rock Firenze, il 21 dicembre un concerto benefico con i big del rock italiano

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il concerto Christmas Rock Firenze porterà sul palco del teatro Puccini alcuni tra i più noti musicisti della scena italiana e internazionale, per una serata dedicata alla solidarietà e al sostegno di iniziative sociali in Brasile, Senegal e Guinea Bissau. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025 alle 21, con un cast di livello assoluto e un programma costruito all’insegna della musica dal vivo e dell’impegno civile.

Sul palco saliranno protagonisti di primo piano del rock e della musica d’autore. Tra loro Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi e già al fianco di artisti internazionali come Alice Cooper; Giuseppe Scarpato, musicista e arrangiatore di Edoardo Bennato; e Federico Poggipollini, da anni punto di riferimento nelle tournée di Ligabue. Accanto a loro si esibiranno anche la voce di Lorenzo Campani, noto per il ruolo di Quasimodo e Clopin nel musical Notre Dame de Paris, il batterista Donald Renda, che collabora con la band di Vasco Rossi e con diversi artisti italiani, e il bassista Marco Polidori, attivo da tempo in progetti musicali internazionali.

Christmas Rock Firenze ripercorrerà alcuni celebri brani del rock internazionale e della tradizione italiana, proponendo arrangiamenti originali e performance costruite appositamente per l’occasione. L’obiettivo è unire musica e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in una raccolta fondi destinata a sostenere percorsi educativi e culturali rivolti ai giovani.

L’Associazione Matteo Patrizi è nata in memoria di Matteo Patrizi, scomparso in un incidente stradale nel 2021. I genitori, insieme agli amici più vicini, hanno scelto di portare avanti progetti che rispecchiano i valori di generosità e impegno sociale che hanno sempre accompagnato la vita di Matteo.