Cinque ciclomotori in fiamme in una corte nel centro di Firenze: evacuato un asilo nido

FIRENZE – Paura in pieno centro a Firenze per un incendio scoppiato intorno alle 13 in via Cavour, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di un asilo nido. Le fiamme hanno avuto origine in una corte interna, interessando cinque ciclomotori, tra cui uno a propulsione elettrica parcheggiato nei pressi di una colonnina di ricarica.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra, un’autobotte e un funzionario, ha permesso di domare il rogo ed evitare conseguenze peggiori per le persone. I pompieri hanno tratto in salvo un individuo utilizzando la maschera di soccorso, affidandolo poi alle cure dei sanitari. Nonostante l’evacuazione della scuola d’infanzia a causa della fitta coltre di fumo sprigionatasi nella corte adiacente, non si registrano feriti tra i bambini o il personale.

Pesanti i danni materiali: oltre alla distruzione dei motocicli, il calore e le fiamme hanno pesantemente intaccato la facciata dell’edificio e gli infissi dei locali che ospitano il Ced (Centro elaborazione dati). Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse nel primo pomeriggio, mentre resta da accertare l’esatta dinamica che ha innescato il rogo vicino alla stazione di ricarica.