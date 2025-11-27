Colpisce la ex alle spalle a coltellate, arrestato a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Colpisce la ex a coltellate, arrestato.

Nella serata di martedì (25 novembre) i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un uomo, residente nel Mugello, per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex coniuge.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe raggiunto la ex moglie dopo averla convinta con un pretesto a incontrarlo fuori casa, in via Solferino. Alla vista della donna, l’avrebbe aggredita alle spalle con un coltello, colpendola più volte al volto. Le urla della vittima avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni passanti che, intervenuti, avrebbero messo in fuga dell’aggressore. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova.

Dopo poco, l’uomo ancora armato del coltello è stato individuato nella vicina via il Prato da una pattuglia del Nucleo radiomobile, successivamente supportata da personale della polizia municipale, i quali dopo averlo disarmato lo avrebbero subito bloccato.

Gli immediati approfondimenti avrebbero fatto emergere un quadro di precedenti episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della vittima, riferiti a un arco temporale iniziato circa un anno fa e già oggetto di una precedente denuncia, successivamente rimessa dalla donna.

L’arma utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata, mentre l’aggressore, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e condotto al carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.