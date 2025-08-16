37.2 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Colpo di notte alla gioielleria nel centro di Firenze: via preziosi per centinaia di migliaia di euro

Le telecamere di sorveglianza pubbliche hanno ripreso l’intero blitz, che è durato pochi minuti: indaga la Squadra Mobile di Firenze

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Colpo da centinaia di migliaia di euro la notte scorsa in una gioielleria di vicolo dei Cerchi, a due passi dal Duomo di Firenze e da piazza della Signoria, nell’antico reticolo medievale dove visse Dante Alighieri.

Secondo quanto ricostruito, una banda di ladri a volto coperto ha agito intorno alle ore 2, riuscendo a forzare l’ingresso e a impossessarsi di preziosi e gioielli per un valore ingente.

Le telecamere di sorveglianza pubbliche hanno ripreso l’intero blitz, che è durato pochi minuti. Sul caso indaga la squadra mobile della questura di Firenze, impegnata a raccogliere indizi e testimonianze per risalire agli autori del maxi-furto.

