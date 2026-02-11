12.8 C
Commando in azione nella pelletteria delle firme del lusso: via centinaia di portafogli griffati

I malviventi hanno colpito in piena notte e sono fuggiti con un bottino ingente dopo l'assalto al caveau. Indagano i carabinieri

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto carabinieri)
1 ' di lettura

CAMPI BISENZIO – Professionisti del crimine in azione nella notte a Campi Bisenzio, dove un commando di ladri ha preso di mira una delle eccellenze della pelletteria locale. Il colpo, messo a segno intorno alle 4,30, ha colpito uno stabilimento che produce accessori di lusso per colossi del calibro di Ferragamo e Cartier. I malviventi, muovendosi con estrema precisione, sono riusciti a penetrare nella fabbrica situata nel cuore della zona industriale dell’hinterland fiorentino, puntando direttamente al cuore dell’azienda: il caveau.

Una volta forzata la camera corazzata, i ladri hanno fatto razzia di centinaia di portafogli griffati, pronti per essere spediti nelle boutique più esclusive del mondo. Un bottino il cui valore commerciale, sebbene ancora in fase di esatta quantificazione, si preannuncia ingente, nell’ordine di decine di migliaia di euro. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto le pattuglie dei carabinieri, ma al loro arrivo dei malviventi non c’era già più traccia: la banda è riuscita a dileguarsi nel buio della notte prima che le forze dell’ordine potessero intercettarli.

Gli investigatori dell’Arma hanno immediatamente dato il via ai rilievi della scientifica e stanno ora passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento e quelle stradali posizionate lungo le principali vie d’accesso alla zona industriale. L’ipotesi è che si tratti di una banda specializzata che aveva studiato il colpo nei minimi dettagli, conoscendo i punti deboli del sistema di sicurezza e l’ubicazione esatta dei prodotti di maggior valore.

© Riproduzione riservata

