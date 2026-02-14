Fagioli e Kean firmano il colpo esterno, inutile l’autorete di Parisi nel finale

COMO – La Fiorentina espugna lo stadio “Sinigaglia” per 1-2, portando a casa tre punti pesantissimi al termine di una gara interpretata con intelligenza tattica e nervi saldi, qualità diametralmente opposte a quelle messe in mostra da un Como sprecone e, nel finale, autodistruttivo.

La chiave del match va ricercata nella prima mezz’ora. Mentre i padroni di casa macinavano gioco sbattendo ripetutamente contro il muro dell’imprecisione (emblematici i cinque tentativi a vuoto di Nico Paz), la formazione viola ha atteso il varco giusto per colpire. Al 26′, alla prima vera incertezza difensiva locale, Fagioli ha trovato l’angolino basso con un destro chirurgico dall’interno dell’area, impartendo una severa lezione di concretezza ai lariani.

Forte del vantaggio, la Fiorentina ha saputo gestire i ritmi anche in avvio di ripresa, capitalizzando l’episodio che sembrava aver chiuso i conti. Al 52′, l’ingenuità di Perrone su Mandragora ha mandato Kean sul dischetto: l’attaccante non ha tremato, firmando il raddoppio e gelando le speranze lombarde.

La gara, tuttavia, ha rischiato di riaprirsi non per meriti offensivi del Como, ma per una sfortunata deviazione di Parisi nella propria porta al 77′, che ha ridato fiato alle trombe dei padroni di casa. Nel momento di massima pressione, però, è emersa la differenza di tenuta mentale tra le due compagini. Mentre la Fiorentina serrava le fila ricorrendo anche al fallo tattico intelligente, il Como perdeva la testa: l’espulsione di Morata all’89’ (doppio giallo in un minuto per proteste) ha di fatto issato bandiera bianca, consegnando ai toscani una vittoria di puro pragmatismo.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Valle (46′ Moreno), Ramon, Kempf, Vojvoda (72′ Caqueret); Da Cunha, Perrone (57′ Addai); Kuhn (46′ Rodriguez), Paz, Baturina; Douvikas (57′ Morata). All. Fabregas.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli (84′ Ndour); Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean (84′ Piccoli). All. Vanoli.

RETI: 26′ Fagioli (F), 54′ Kean (F). 77′ Autogol Parisi (C).

NOTE: Ammoniti: Kempf (C), Rodriguez (C), Morata (C), Mandragora (F), Ranieri (F). Espulsioni: Vanoli (F), Morata (C).