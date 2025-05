Con l’auto contro un muro, feriti in quattro: due sono bambini di 3 e 5 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Finiscono con l’auto contro un muro, feriti in 4: due adulti e i loro figli.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri (30 aprile) sulla provinciale 551 a Dicomano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire le portiere che erano rimaste bloccate per consentire l’estrazione dei due adulti, padre e madre, e dei figli, di 3 e 5 anni, provvedendo poi alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi sull’incidente.

I due bambini sono stati portati all’ospedale pediatrico Meyer in codice rosso, i genitori in codice giallo all’ospedale di Borgo San Lorenzo. I due bambini, secondo quanto appreso, sono seguiti dal trauma center del Meyer: le loro condizioni sono definite stabili e non sono in pericolo di vita. Il conducente e la moglie sono entrambi della zona dove è avvenuto l’incidente, in via Traversa del Mugello.