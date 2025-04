Conference League, Fiorentina. Palladino: “Massima attenzione, serve una mentalità feroce”

Getting your Trinity Audio player ready...

Alla vigilia della sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League, in programma domani sera alle 21 a Celje, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa (QUI IL VIDEO), tracciando il quadro della situazione in casa viola e lanciando messaggi chiari alla squadra: vietato sottovalutare l’avversario.

«Il Celje è una squadra forte, imbattuta in casa nelle ultime nove partite e attualmente prima in campionato: questo deve bastare per farci capire che sarà una gara complicata», ha detto Palladino. «Abbiamo imparato da questo percorso europeo che tutti contro di noi danno il massimo: servirà una mentalità feroce, dobbiamo essere concentrati e non commettere errori».

Sul piano tecnico, l’allenatore ha fornito aggiornamenti sulla condizione di alcuni singoli: «Gosens sta migliorando, ma non è ancora pronto. In quel ruolo possiamo contare su Parisi e su Folorunsho, che può adattarsi a fare il quinto di centrocampo grazie alle sue qualità atletiche». Ancora fuori anche Colpani, insieme a Ndour e Pablo Marí, esclusi dalla lista UEFA.

In porta sarà confermato De Gea, ma Palladino tiene alta l’attenzione: «Terracciano resta una valida opzione, valuterò partita per partita. Abbiamo due portieri affidabili».

Sul fronte offensivo, occhi puntati su Zaniolo e Kean. «Zaniolo si sta allenando con grande intensità e professionalità – ha dichiarato il tecnico – e quando arriverà il suo momento, saprà farsi trovare pronto. Kean? Ha giocato tanto ultimamente, come Dodò. Domani deciderò chi mandare in campo, ma chiunque giocherà darà tutto».

Il tecnico viola ha poi allontanato la pressione sugli obiettivi a lungo termine: «Non penso a vincere la competizione, penso a domani. Ragioniamo una partita alla volta. La Conference può dare valore al nostro percorso, ma dobbiamo essere lucidi. Vogliamo arrivare in semifinale, ma ci saranno ostacoli e servirà la massima concentrazione».

La Fiorentina è partita nel pomeriggio per la Slovenia, con l’obiettivo di indirizzare positivamente il doppio confronto. La lista dei convocati non presenta sorprese, salvo le assenze già annunciate. Ecco i 23 disponibili:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Baroncelli, Comuzzo, Dodò, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltrán, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo