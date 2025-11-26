Fiorentina-Aek, parla Vanoli: “Voglio coraggio. I campioni si vedono nelle difficoltà”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La vigilia di coppa al Viola Park ha il sapore della sfida, non solo all’avversario ma a se stessi. Paolo Vanoli si prepara al debutto europeo sulla panchina della Fiorentina contro l’AEK Atene. Il messaggio alla squadra è chiaro: la Conference League non è un peso, ma un trampolino.

“Non è un ostacolo”, chiarisce subito il tecnico. “Se vogliamo diventare grandi, dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni“. Per Vanoli ogni allenamento conta. La partita di domani è un’occasione fondamentale per vedere miglioramenti e testare chi ha giocato meno. L’emozione del debutto c’è, ma viene messa da parte: “Dobbiamo dare il massimo, non solo col cuore, ma anche sul piano tecnico”.

Nessun dubbio sulla formazione. In porta ci sarà David De Gea, una scelta già spiegata al giovane Martinelli. In attacco spazio all’esperienza di Edin Dzeko. E per gli altri? Vanoli applica la legge del campo. “Non guardo in faccia nessuno”, avverte. Potrebbe essere l’ora di Richardson: “Chi dà tutto in allenamento avrà la sua chance. È successo a Parisi e Kouadio, succederà ad altri”.

Il passaggio più forte della conferenza è riservato ad Albert Gudmundsson. Il tecnico si aspetta il salto di qualità. “I campioni sono quelli che ti trascinano fuori dai momenti difficili”, sentenzia Vanoli. “Da Albert pretendo questo. Non bastano gli highlights in Nazionale. Lui, come gli altri giocatori esperti, deve caricarsi la squadra sulle spalle”.

Parole di incoraggiamento per Comuzzo, definito un “difensore universale” di grande prospettiva. “Deve crescere tecnicamente, ma non deve aver paura di sbagliare. Io critico la paura, non l’errore”. Sull’avversario, l’attenzione è massima. L’AEK è descritta come una squadra offensiva e propositiva. “Hanno tanti ex Serie A che vorranno rivalsa”, osserva Vanoli. “In Europa cambia tutto, serve interpretare bene la gara”.

Accanto al mister, Hans Nicolussi Caviglia conferma il nuovo corso. “Stiamo lavorando su nuovi concetti e sulla compattezza”, spiega il centrocampista. La squadra sa dove deve migliorare: “Ci è mancata un po’ di lettura dei momenti. Contro i greci, che sono fisici, sarà fondamentale vincere i duelli a centrocampo”.