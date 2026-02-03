10.5 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppia di anziani sventa la truffa del falso carabiniere: nei guai una 45enne

È accaduto a Bagno a Ripoli: la vittima ha mantenuto attivo il contatto telefonico permettendo all'Arma di intervenire in tempo reale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri in azione (foto carabinieri)
1 ' di lettura

BAGNO A RIPOLI – Grazie alla prontezza di riflessi di una coppia di coniugi e al tempestivo intervento dei militari, un tentativo di truffa aggravata è stato sventato nel pomeriggio del 31 gennaio a Bagno a Ripoli. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà una donna italiana, classe 1980, colta sul fatto mentre tentava di raggirare i due anziani.

Il piano dei malviventi era iniziato con una telefonata: un ignoto, spacciandosi per un operatore istituzionale, aveva contattato il marito intimandogli di allontanarsi da casa per recarsi d’urgenza presso la caserma di Borgo Ognissanti. L’uomo, insospettito dalla strana richiesta, ha invece scelto di dirigersi verso la vicina caserma di Bagno a Ripoli. Qui, sotto la supervisione dei militari, il cittadino ha mantenuto attivo il contatto telefonico con i truffatori, permettendo all’Arma di monitorare l’intera operazione in tempo reale.

Nello stesso momento, la moglie rimasta sola in casa riceveva una seconda chiamata da un sedicente carabiniere. L’interlocutore, accampando pretestuose ragioni investigative, le aveva ordinato di raccogliere denaro e gioielli per consegnarli a una “collega” che si sarebbe presentata poco dopo presso l’abitazione.

I carabinieri di Bagno a Ripoli, compreso immediatamente il pericolo, hanno organizzato un servizio mirato, appostandosi nei pressi della casa della coppia. Non appena la sospettata è giunta sul posto, i militari sono intervenuti bloccandola e accompagnandola in caserma per le procedure di rito. La donna è stata successivamente denunciata. 

È importante sottolineare che, in ottemperanza al decreto legislativo 188/2021, per l’indagata vige la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva; la sua responsabilità penale sarà determinata esclusivamente nel corso del procedimento giudiziario.

 

 

 

 

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.3 °
9.8 °
83 %
2.1kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
11 °
Ven
10 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1544)ultimora (1375)sport (69)Eurofocus (60)demografica (40)carabinieri (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati