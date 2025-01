Crolla un pino secolare a Scandicci: danni a macchine in sosta e tetti

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Paura a Scandicci per il crollo di un pino secolare.

I vigili del fuoco del comando distaccamento di Firenze Ovest e di San Casciano in Val di Pesa del comando di Firenze, sono intervenuti la mattina del 12 gennaio in via Rolando Burchietti in seguito alla caduta di un grosso pino.

La enorme piante è caduta su tre autovetture parcheggiate e su uno scooter. Nella caduta sono rimaste danneggiate due porzioni di tetti ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

Sul posto sono arrivate per l’intervento due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala e un’autogru per la rimozione del pino.