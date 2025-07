Dal furto alla resistenza a pubblico ufficiale: 35enne in carcere per reati in serie in pochi giorni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE- Dal furto alla ricettazione, passando per una tentata estorsione e alla resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto in pochi giorni: tanto è bastato per condurre in carcere una 35enne di Roma, già nota alle forze di polizia.

Nel pomeriggio di martedì (22 luglio) i carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno dato esecuzione alla relativa ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Firenze.

Il provvedimento nasce dalla riunione di diversi procedimenti penali (individuati dal pool reati seriali della procura, recentemente istituito proprio per tale necessità) istaurati a seguito di una serie di reati avvenuti a Firenze tra settembre e ottobre 2024. In pochi giorni la donna avrebbe commesso una serie di azioni delittuose, spaziando da episodi di microcriminalità a condotte più gravi.

In particolare, la stessa è indagata per furti su autovettura in più zone della città (piazza Vittorio Veneto e piazza Jefferson); tentata estorsione, con richiesta di denaro in cambio della restituzione di un telefono rubato; ricettazione di beni sottratti; resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità; falsa dichiarazione sull’identità personale e furto con destrezza, avvenuto all’aeroporto di Firenze.

L’attività investigativa, condotta sui vari singoli episodi dai carabinieri e dalla polizia ha consentito di ricostruire con precisione le condotte contestate, consentendo all’autorità giudiziaria di emettere una misura cautelare per contenere la reiterazione dei comportamenti delittuosi.