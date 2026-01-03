Deve scontare 3 anni e 4 mesi per furto, rintracciato e arrestato a Capodanno a Firenze

FIRENZE – Latitante arrestato nel pomeriggio di Capodanno.

Nel pomeriggio di giovedì (1 gennaio), i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, hanno individuato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024.

Durante un controllo in via Pistoiese, i militari hanno fermato un soggetto che, a seguito degli immediati accertamenti svolti sul posto, è risultato gravato da un provvedimento definitivo di esecuzione pena, emesso dalla procura di Genova. L’uomo deve espiare una condanna complessiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 200 euro, per reati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Pistoia e Genova nel corso del 2023.

L’attività di controllo del territorio svolta dal Nucleo Radiomobile ha consentito di individuare il soggetto, di accertarne l’identità e di procedere alla sua immediata cattura, dando concreta esecuzione al provvedimento restrittivo pendente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto a Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di carcerazione.