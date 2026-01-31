Donna rifiuta l’approccio sessuale e viene pestata a sangue: caccia al responsabile

FIRENZE – Una brutale aggressione ha scosso il centro di Firenze nella notte trascorsa.

Una giovane donna di 24 anni, di nazionalità dominicana, è stata vittima di un violento agguato in via Valfonda, proprio all’esterno dello snodo ferroviario di Santa Maria Novella, intorno alla mezzanotte.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che ha tentato un approccio fisico molesto. Al deciso rifiuto della vittima, che ha cercato di allontanarlo spingendolo via, l’uomo ha reagito con inaudita ferocia: l’ha colpita con un violentissimo pugno al volto, facendola crollare al suolo, per poi infierire su di lei con diversi calci mentre si trovava inerme a terra.

Le grida della ventiquattrenne hanno squarciato il silenzio della zona, attirando l’attenzione di un passante che, pur da lontano, è riuscito a scorgere la scena e a lanciare l’allarme al Numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il personale sanitario.

La giovane è stata trasportata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico commotivo e una contusione al gomito, con una prognosi di 30 giorni. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, che si concentrano ora sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza urbana e della stazione, nel tentativo di identificare l’aggressore dileguatosi subito dopo il pestaggio.