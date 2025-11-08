11.3 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Donna stuprata all’alba in piazza San Pancrazio a Firenze: due in galera

La polizia ha rintracciato e arrestato un cittadino egiziano di 26 anni e un cittadino marocchino di 32 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo

FIRENZE – Donna violentata all’alba in piazza San Pancrazio a Firenze: due in galera

Alle 4 circa di questa mattina, personale della Questura di Firenze è intervenuto in piazza San Pancrazio, dopo la comunicazione al Numero unico di emergenza 112 effettuata da un passante che ha segnalato una presunta violenza sessuale nei confronti di una
donna panamense di 35 anni.

Grazie al tempestivo intervento degli equipaggi della Questura, in servizio di controllo del territorio, gli operatori hanno rintracciato e fermato i due uomini segnalati come coinvolti nel fatto, un cittadino egiziano di 26 anni e un cittadino marocchino di 32 anni, già noti alle forze dell’ordine, che hanno tentato di darsi alla fuga.

All’esito dei preliminari approfondimenti svolti dalla squadra mobile e dagli agenti della Questura di Firenze, dopo aver dato comunicazione dei fatti sino ad ora accertati alla procura di Firenze, i due uomini sono stati tratti in arresto per il reato di violenza sessuale di gruppo e saranno condotti al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare da parte della competente autorità giudiziaria.

La vittima è stata trasportata per le cure e gli accertamenti del caso all’ospedale Careggi.

