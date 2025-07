Colpo Fiorentina: Edin Džeko è il nuovo centravanti viola

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina inaugura il proprio mercato estivo con un’operazione di grande rilievo, annunciando ufficialmente l’ingaggio di Edin Džeko. Il club gigliato ha definito l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante bosniaco, un’icona del calcio europeo, che vestirà la maglia viola nella stagione 2025/2026.

Džeko ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione automatica di rinnovo fino al 2027, subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi. Un segnale forte da parte della dirigenza, che punta sull’esperienza, la leadership e il carisma di un attaccante capace ancora oggi di fare la differenza.

Un attaccante d’elite dal palmarès internazionale

Nonostante i 38 anni, Džeko ha confermato il proprio valore anche nell’ultima stagione con il Fenerbahçe: 53 presenze, 21 gol e 8 assist, numeri che parlano di un giocatore ancora centrale e decisivo. Prestazioni che hanno spinto la Fiorentina a scommettere su di lui per guidare il reparto offensivo nella nuova annata.

La carriera di Džeko è una sequenza di successi nei principali campionati europei. Con il Wolfsburg ha vinto la Bundesliga, imponendosi tra i migliori bomber del continente. In Inghilterra ha lasciato il segno con il Manchester City, dove ha conquistato due Premier League, una FA Cup, una League Cup e un Community Shield, contribuendo al rilancio del club a livello internazionale.

In Italia ha scritto pagine importanti con Roma e Inter: con i giallorossi è diventato un punto di riferimento per anni, mentre in nerazzurro ha arricchito la propria bacheca con due Coppe Italia, due Supercoppe e una finale di Champions League. I numeri complessivi parlano chiaro: 369 gol e 153 assist tra club e nazionale, una produttività che lo colloca tra i grandi attaccanti della sua generazione.

Un capitano per la Bosnia, un leader per Firenze

Džeko è anche il simbolo della nazionale bosniaca, con cui ha collezionato 141 presenze, 68 reti e 29 assist. Ha guidato la Bosnia a storici traguardi, come la partecipazione ai Mondiali, diventando il miglior marcatore di sempre del suo Paese. La sua dedizione alla causa nazionale è testimonianza del suo spirito da combattente e della sua costanza ad altissimi livelli.

Un rinforzo d’eccellenza

Con il suo arrivo, la Fiorentina non acquisisce solo un finalizzatore, ma un calciatore capace di guidare il gruppo con esperienza e mentalità vincente. La sua intelligenza tattica, la capacità di dialogare con i compagni e la freddezza sotto porta rappresentano una risorsa di altissimo valore per il gioco di Vincenzo Italiano, sempre più orientato verso traguardi ambiziosi in Italia e in Europa.

L’abbraccio del Franchi

L’entusiasmo dei tifosi viola è palpabile. L’arrivo di Edin Džeko accende l’entusiasmo della piazza, che vede nel bosniaco un uomo capace di guidare la squadra in campo e nello spogliatoio, portando concretezza, personalità e fame di vittorie.