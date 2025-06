È accusato dell’accoltellamento di una coppia di cugini: in carcere minorile un 17enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Condotto al carcere minorile di Firenze il 17enne tunisino accusato di tentato omicidio, porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate per l’aggressione ad dani di due giovani cugini albanesi in via Verdi. Uno dei due il 30 marzo scorso aveva riportato ferite da arma da taglio al costato, all’anca destra, al gluteo e nella parte lombare.

I carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, coordinati dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze guidate dalla dottoressa Roberta Pieri, sono riusciti a raccogliere importanti elementi probatori, cristallizzando le responsabilità dell’indagato – alla cui identità è stato possibile risalire attraverso audizioni testimoniali e alla visione dei filmati di videosorveglianza della zona interessata.

Le risultanze investigative raccolte, pienamente condivise dall’autorità giudiziaria, sono così confluite nell’ordinanza di custodia cautelare grazie alla quale è stato possibile condurre il soggetto arrestato all’istituto penitenziario minorile di Firenze.