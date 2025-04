È tempo di derby fra Fiorentina ed Empoli: in palio punti fondamentali

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Punti in palio importanti nella sfida di domani (27 aprile) alle 15 fra Fiorentina ed Empoli.

L’Empoli vuole mantenere vive le speranze per la salvezza, la Fiorentina quelle di conquistare l’Europa attraverso il campionato.

Ma per l’occasione Raffaele Palladino non avrà né Moise Kean nè Dodo. La speranza, per l’attaccante, è di rivederlo in campo in Conference League, ma non è dato sapere la data del suo rientro in gruppo.

Per il derby Palladino dovrebbe riconfermare in attacco la coppia formata da Gudmundsson e Beltran. Al posto di Dodo sono in ballottaggio Folorunsho e l’ex Parisi, che potrebbe partire anche sulla corsia opposta. Possibile qualche avvicendamento in mediana con possibile spazio anche per Adli e Ndour.

Sull’altro fronte non si fa mistero del ‘peso’ della posta in palio.

“Mentalmente siamo consapevoli dell’importanza della gara – ha dichiarato D’Aversa –: anzitutto è un derby e sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa partita. Affrontiamo una squadra che sta facendo grandi cose e che in casa ha fatto dei risultati importanti. Da parte nostra ci deve essere la volontà e la determinazione di fare un risultato positivo perché la salvezza passa dal fare punti. Domani dovremo scendere in campo consapevoli del fatto che lo spirito visto giovedì a Bologna, eliminando gli errori, ci può portare al raggiungimento del nostro obiettivo”.

“Ai ragazzi chiedo concretezza in entrambe le fasi di gioco – ha aggiunto – concedere il meno possibile, non fare errori singoli, e quando si creano situazioni di palle-gol dovremo sfruttarle. Siamo bravi a produrre ma poi non le non sfruttiamo. Nelle due fasi serve concretezza, il tempo a disposizione è poco e non c’è più margine di errore. Non dobbiamo pensare che sia facile per le assenze della Fiorentina, parliamo di una squadra completa che in alcuni reparti ha anche il triplo ruolo. Guai a pensare che sia più facile”.

“Oggi è un’altra Fiorentina rispetto all’andata – ha concluso D’Aversa –. Adesso hanno ritrovato un assetto diverso ed un’alchimia di squadra. Ha qualità importanti, sta facendo bene in Serie A e nelle competizioni europee ed ha acquisito una certa mentalità. In casa hanno battuto tante grandi squadre, sarà una partita complicata. Servirà personalità convinzione e determinazione. Dalla Coppa Italia siamo usciti con onore dopo aver ottenuto un traguardo storico. Posso contare su qualche giocatore in più, come si è visto anche giovedì contro un avversario forte come il Bologna. A cinque giornate dalla fine ci sarà bisogno di tutti per il nostro obiettivo”.