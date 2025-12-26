Entra in casa della ex e la minaccia: arrestato un uomo di 36 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Entra in casa della ex e la minaccia, in manette 36enne di origine marocchina. Si è anche scagliato contro i militari intervenuti.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in viale Francesco Redi a seguito di una richiesta di aiuto per una situazione di presunti maltrattamenti ai danni di una 45enne italiana.

Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia della vittima, che ha riferito di subire da tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del compagno non convivente. La donna ha raccontato che, poco prima, l’uomo si era introdotto nel suo appartamento senza consenso, utilizzando le chiavi in suo possesso, dando origine a una discussione che l’aveva costretta ad allontanarsi dall’abitazione per timore dell’ennesima aggressione.

I carabinieri, entrati nell’abitazione, hanno individuato l’uomo all’interno. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, lo stesso avrebbe tentato di allontanarsi verso il terrazzo, venendo immediatamente bloccato. In tale frangente, ha opposto resistenza, spintonando e colpendo i militari con calci e pugni. Considerato il persistente stato di agitazione e le reiterate e gravi minacce di morte rivolte alla donna, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha proceduto alla sedazione e al successivo trasporto dell’uomo all’ospedale Careggi. Anche i militari coinvolti sono stati sottoposti a cure mediche.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto al carcere di Sollicciano e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto per l’ipotesi dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.