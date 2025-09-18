31.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Esplosione al deposito Eni di Calenzano: c’è un altro indagato

Al coordinatore operativo giornaliero nella data dell'incidente contestati i reati di omicidio, disastro e lesioni colpose. Esteso l'incidente probatorio

Strage Calenzano: due manutenzioni in corso la mattina dell'esplosione
PRATO – Nuovi sviluppi per le indagini relative all’esplosione del deposito di carburanti dell’Eni di Calenzano dello scorso anno.

A seguito delle ulteriori investigazioni espletate – e, in particolare, delle dichiarazioni rese da uno degli indagati, Enrico Cerbino – è emerso il coinvolgimento di un ulteriore indagato nell’evento, che quest’ufficio ipotizza essere stato cagionato colposamente.

Sono stati per questo contestati nei confronti di Andrea Strafelini, che è risultato svolgere il ruolo di coordinatore operativo giornaliero e di preposto, i delitti di omicidio colposo plurimo, di disastro colposo e di lesioni personali colpose. Per salvaguardare il suo diritto di difesa è stata richiesta al Giudice per le indagini preliminari di Prato l’estensione dell’incidente probatorio in atto, che il giudice ha accolto, fissando l’udienza per il prossimo 3 ottobre alle 10,30. 

La responsabilità dell’indagato destinatario dell’estensione dell’incidente probatorio e di informazione di garanzia dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento.

