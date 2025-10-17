Estorsione a due imprenditori toscani: va in carcere la figlia di Totò Riina

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Andrà in carcere Maria Concetta Riina, figlia maggiore del boss di Cosa nostra Totò Riina, accusata di estorsione aggravata. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Francesco Olivieri, rendendo così esecutiva la misura cautelare disposta nei suoi confronti. Il provvedimento non è stato ancora eseguito.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Firenze, la donna avrebbe minacciato due imprenditori toscani nel tentativo di ottenere denaro. In un primo momento il gip aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dai pm, ma la Direzione distrettuale antimafia di Firenze aveva fatto ricorso, ottenendo poi l’arresto dal tribunale del Riesame. Contro questa decisione la difesa di Riina si era rivolta alla Cassazione, che ieri (16 ottobre) ha confermato l’ordinanza, respingendo definitivamente l’impugnazione.

In uno degli episodi contestati, Maria Concetta Riina avrebbe rivolto a un imprenditore senese la frase: “Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano”, con tono minaccioso, riuscendo a farsi consegnare una cesta di prodotti alimentari da 45 chili del valore di circa 350 euro, oltre a mille euro in contanti. Un secondo tentativo di estorsione, rivolto a un imprenditore del Pisano, non sarebbe invece andato a buon fine.

Nell’inchiesta è coinvolto anche il marito della Riina, già detenuto per truffa.