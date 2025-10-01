False multe sulle auto in sosta, la polizia individua il responsabile

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – False multe sui cruscotti delle auto a Firenze, individuato il presunto responsabile.

Questa mattina (1 ottobre), gli agenti delle Volanti hanno sorpreso un cittadino di 42 anni a lasciare sulle autovetture in sosta in via Oriani dei verbali di contravvenzione al Codice della strada taroccati. A segnalare l’atteggiamento sospetto dell’uomo, una passante.



Le volanti, avviate immediate ricerche, hanno rintracciato, grazie alla descrizione fornita, la persona segnalata, trovando nella sua disponibilità 142 verbali contraffatti.

Secondo le ricostruzioni effettuate fino ad ora, i verbali rivenuti e sottoposti a sequestro diversamente dagli originali, riporterebbe il giglio della città di Firenze, difformità di carattere per formato e dimensioni, un diverso termine per il pagamento ridotto (15 giorni anziché 5).

Quanto alle istruzioni di pagamento, il falso recherebbe un errore di battitura nel termine ‘dispozitivo’. Inoltre, mentre il preavviso autentico è di maggiori dimensioni perché riporta anche due qr code ed entrambi riconducono solo a PagoPA (tramite lettore appIO), il falso sarebbe accessibile con un semplice lettore QRcode dello smartphone il quale apre una pagina web che riproduce grossolanamente icone che richiamano PagoPA.

Infine, le modalità di pagamento proposte dalla pagina web accessibile dal falso propongono 2 metodi di pagamento (link PayPal e carte) che, nel caso di PayPal, ad esempio, non comunica in anticipo il beneficiario della transazione che forse sarà visibile solo dopo il pagamento.

Il soggetto è stato denunciato per tentata truffa aggravata continuata e falsità materiale commessa da privato in atto pubblico.

Le indagini sono in corso e proseguono sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria competente.