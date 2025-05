Ferisce al volto la coinquilina al culmine di una lite: 42enne arrestata per tentato omicidio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ferisce la coinquilina al volto, arrestata per tentato omicidio.

Le volanti della questura di Firenze sono intervenute in via del Sodo per la segnalazione di una lite all’interno di un appartamento arrestando una donna di 42 anni.

Ad allertare il 112 è stata una vicina di casa. Secondo quando ricostruito, la 42enne, al culmine di una lite per motivi di convivenza con la coinquilina, le avrebbe sferrato un colpo al volto con un coltello poi rinvenuto e posto sotto sequestro.

La vittima, cittadina cingalese di 30 anni, è stata trasportata al Careggi per le cure del caso e non risulta in pericolo di vita. Dopo le formalità di rito, la donna è stata tratta in arresto per il reato di tentato omicidio e, su disposizione della procura di Firenze, condotta al carcere di Sollicciano in attesa di convalida della misura precautelare.