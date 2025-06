Festa della Repubblica, 26 nuovi cavalieri in provincia di Firenze

Le iniziative prenderanno il via alle 10 in piazza della Repubblica con la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari.

Successivamente, il corteo si dirigerà verso piazza della Signoria. Sull’Arengario di Palazzo Vecchio, alle 10,30, si proseguirà la cerimonia, che si aprirà con il saluto della Ssndaca di Firenze, Sara Funaro, e con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica a cura del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. A seguire, verranno consegnate le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a cittadini distintisi per meriti acquisiti nell’ambito della propria attività professionale, per l’impegno in campo sociale e umanitario, o per i lodevoli servizi resi nelle carriere civili e militari.

Questi i 26 insigniti in provincia di Firenze.

Cavalieri: Bagno a Ripoli: capitano Leonardo Mosè Mandelli; luogotenente. Livio Mugione. Barberino Tavarnelle:dottor Matteo Italo Ratti. Calenzano: dottoressa Maria Cecilia Tosi. Empoli; maresciallo Roberto Caporaso. Impruneta: dottor Claudio Calosi. Lastra a Signa luogotenente Santino Nicolò; luogotenente Franco Persicone. Londa: luogotenente Roberto Dragonetti; Pontassieve: dottor Fabrizio Polverini. Scandicci: tenente colonnello Gianfranco Cannarile; maresciallo Tindaro Scaglione; viceispettore Silvio De Iorio. Sesto Fiorentino: maresciallo Yurin Sartore. Firenze: tenete colonnello Medico Lara Cantini; maggior Antimo Ventrone; professor Angelo D’Ambrisi; tenete colonnello Carlo De Giovanni; dottor Antonio Di Iasio; dottoressa Maria Spinuso; ispettor Antonino Vazzana; signor Riccardo Pagliaro; luogotenente Giovanni Trapani; architetto Stefania Fanfani; avvocato Francesco Franco; signor Michele Lassi.