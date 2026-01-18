Fiamme al centro di smistamento rifiuti di Alia: superlavoro dei vigili del fuoco

FIRENZE – Fiamme al centro di smistamento dei rifiuti Ecocentro Alia di via San Donnino.

L’incendio ha coinvolto il materiale depositato e per irraggiamento l’incendio si è poi propagato alla copertura.

Sul posto hanno operato tre squadre, due autobotti un’autoscala e in supporto anche il uno scarrabile da 14mila litri dal comando di Prato. I vigili del fuoco hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono poi iniziate le azioni di spegnimento nel quale sono stati mpiegati i mezzi di movimento terra per smassare il materiale presente. Sul posto anche personale Nbcr.