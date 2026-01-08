Fiamme dolose incendiano dehors in centro a Firenze

FIRENZE – Notte di fiamme e paura nel cuore del centro storico fiorentino, dove una serie di incendi ha devastato i dehors di quattro noti locali tra via dei Benci e via dei Neri. L’allarme è scattato intorno alle 4,30 di questa mattina (8 gennaio), quando le fiamme hanno iniziato a divorare ombrelloni, arredi e strutture esterne, illuminando sinistramente le strade deserte a pochi passi da Palazzo Vecchio.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che i roghi si propagassero agli edifici storici adiacenti, ma i danni alle attività commerciali sono ingenti. Sul posto sono giunte immediatamente le volanti della Polizia per avviare le indagini. La natura dolosa dei roghi è apparsa subito come l’ipotesi più accreditata, data la contemporaneità e la vicinanza dei bersagli, situati in una delle zone più frequentate della movida notturna.

Una svolta nelle indagini sembra però essere arrivata già nelle prime ore della mattinata. Grazie alla sorveglianza cittadina e al coordinamento tra le forze dell’ordine, la polizia municipale ha individuato e identificato un uomo, un cittadino dell’Europa dell’Est, sospettato di essere l’autore materiale di almeno uno dei roghi, nello specifico quello che ha colpito un dehors in piazza del Grano.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune e dei privati per capire se si tratti di un gesto isolato o se l’uomo sia responsabile dell’intera scia di incendi che ha colpito il quartiere. Resta da chiarire il movente di quello che appare come un vero e proprio raid contro i locali del centro.