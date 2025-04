Fiorentina a Cagliari per recuperare il match rinviato: Dodo e Pablo Marì in campo dal 1′

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina, dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco della sfida in programma per Pasquetta con il Cagliari, è rimasta sull’isola per preparare il recupero di oggi (23 aprile) alle 18,30.

Il Cagliari ha concesso per gli allenamenti del suo centro sportivo di Assemini in vista della gara delle 18,30 contro la formazione sarda.

Raffaele Palladino ha a disposizione i 22 convocati di domenica per questa trasferta. L’unico assente è Colpani ancora ai box per i postumi di un infortunio, mentre rispetto alla Conference rientrano Dodo e Pablo Marì: entrambi dovrebbero partire dall’inizio. I ballottaggi riguardano la fascia sinistra (Parisi o Gosens) e l’attacco (Beltran o Gudmunsson).

Il presidente Commisso è rimasto a colloqui con Moise Kean sul futuro, ribadendo la fiducia di proseguire il progetto sportivo con il calciatore, su cui ci sono sirene importanti e per cui anche la clausola di rescissione di 52 milione di euro potrebbe non rappresentare un deterrente.

Non gioca domani (23 aprile), invece, la serie B, già impegnata in due turni ravvicinati il 25 aprile e l’1 maggio. La 34esima si recupererà il 13 maggio, in coda al campionato, facendo slittare playoff e playout. In campo domani il girone B di serie C: si giocano alle 18 Arezzo – Lucchese, Rimini – Pontedera e Ternana – Pianese.