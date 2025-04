Fiorentina a San Siro per continuare nella rincorsa a un posto in Champions League

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È a Milano, stadio San Siro, il clou della giornata calcistica di serie A. La Fiorentina, dopo due sonore vittorie contro Juventus e Atalanta affronta stasera (5 aprile) dalle 20,45 un Milan che si lecca le ferite per il ko al Maradona di Napoli ma che è reduce da un bel pari nel derby di Coppa con l’Inter.

Inevitabilmente soddisfatto Raffaele Palladino

: “Con il lavoro, i valori e la mentalità del club e dei ragazzi siamo venuti fuori da un momento delicato, e adesso stiamo raccogliendo i frutti – spiega – Ho visto il derby e mi aspetto una partita difficile per noi. Il Milan è una squadra molto attrezzata, a gennaio hanno preso altri giocatori di valore. Vogliamo migliorare lo score fuori casa, e abbiamo l’occasione per migliorare il nostro trend. Andiamo a Milano a giocarci la partita. Lo faremo con grande umiltà, perché per noi sarà veramente una gara difficile”.

Gosens e Colpani saranno i grandi assenti di giornata. Ma Palladino non cerca alibi ed elogia, ad esempio, il momento positivo di Mandragora e Comuzzo: “Rolando sta facendo un grande campionato – dice il tecnico viola – È la dimostrazione di chi ha saputo aspettare lavorando. È un esempio per i suoi compagni, adesso sta raccogliendo i frutti. Da quelli che adesso non stanno trovando molto spazio, mi aspetto lo stesso atteggiamento. Pietro, invece, è il solito soldato, sempre sul pezzo. È fondamentale per noi, quando viene chiamato in causa gioca sempre ad alto livello”.

“Essere li, attaccati alle grandi è per noi motivo di grande orgoglio. Bisogna continuare a spingere sull’acceleratore, senza guardare la classifica – conclude Palladino – Quando si cambiano i moduli, ci sono sempre dei ragionamenti sensati dietro. Dopo il mercato di gennaio, ci siamo trovati a fare delle scelte importanti, ed in questo momento queste soluzioni ci stanno ripagando. Abbiamo trovato ottimi automatismi, che i ragazzi hanno apprezzato sin da subito”.