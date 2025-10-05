Fiorentina, al Franchi c’è la Roma: servono i primi tre punti in campionato

FIRENZE — La Fiorentina si prepara ad affrontare la Roma nella sesta giornata di serie A con la tensione altissima: serve una scossa, serve una vittoria. Dopo un avvio deludente in campionato, i viola arrivano all’appuntamento con il morale altalenante, ma desiderosi di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Il successo europeo con il Sigma Olomouc ha acceso una luce in una stagione complicata: è il momento di proiettarsi anche sul fronte nazionale con maggiore concretezza e convinzione.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con qualche assenza e qualche dubbio di formazione. Secondo quanto visto in settimana il tecnico dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con De Gea tra i pali; Pongracic, Marí e Ranieri in difesa; a centrocampo Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia e Gosens; in attacco Fazzini e Gudmundsson a supporto della punta Kean.

Il tecnico è consapevole della posta in palio: contro la Roma non si può più sbagliare. Il club e i sostenitori si aspettano una prestazione di carattere: non basta più giocare bene, serve incidere. C’è chi ha parlato di “partita giusta per scrollarsi di dosso la paura”, evidenziando come il mercato e gli uomini di qualità rappresentino punti fermi, ma che il problema sia la necessità di trovare la giusta concentrazione verso l’obiettivo, oltre che il gol.

Dal canto suo, la Roma – reduce da risultati altalenanti in Europa e in campionato – non arriva in trasferta con il favore del pronostico, ma con la voglia di riscattarsi e riprendere slancio.

Pioli e i suoi dovranno trovare soluzioni in particolare in mezzo al campo e dare coraggio a chi dovrà fare la differenza nelle zone decisive.