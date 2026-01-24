Cagliari corsaro al Franchi: Kilicsoy e Palestra gelano la Fiorentina

FIRENZE – Il Cagliari espugna il Franchi con una prova di grande cinismo e resistenza. La Fiorentina cade in casa per 1-2, pagando a caro prezzo le disattenzioni difensive e sbattendo contro un finale nervoso e spezzettato.

L’avvio illude i padroni di casa. I viola dominano il possesso palla e ci provano subito con Gudmundsson, molto attivo. La squadra di Vanoli tiene il pallino, ma alla mezz’ora arriva la doccia fredda. Ripartenza perfetta dei sardi: Palestra crossa, Kilicsoy svetta di testa e batte De Gea per lo 0-1. La Fiorentina accusa il colpo e rischia ancora sui contropiedi ospiti.

La ripresa inizia nel peggiore dei modi. Al 47′ un errore in impostazione di Ndour spiana la strada a Palestra, che si inserisce e firma il raddoppio. È 0-2. Vanoli prova a scuotere i suoi pescando dalla panchina: dentro l’esordiente Fabbian (appena arrivato dal mercato), poi Brescianini e Harrison.

La pressione viola sale. Gudmundsson è sfortunato e centra il palo esterno al 66′. La speranza si riaccende al 73′: grande giocata di Dodo e zampata vincente di Brescianini che riapre il match sull’1-2. Il finale è un assedio. Il protagonista assoluto diventa Yerry Mina. Il difensore del Cagliari è monumentale: prima salva sulla linea un tiro a botta sicura di Brescianini, poi compie un intervento decisivo in scivolata su Piccoli.

La partita si chiude tra nervosismo e perdite di tempo (ammoniti Caprile e lo stesso Mina), con un maxi-recupero di sette minuti che però non cambia la storia. Il Cagliari fa festa, per la Fiorentina è una serata amara.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3)

: De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens (59′ Harrison); Mandragora (46′ Fabbian), Fagioli, Ndour (59′ Brescianini); Solomon (83′ Fortini), Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (81′ Zappa), Adopo, Mazzitelli (80′ Prati), Gaetano, Obert (80′ Idrissi); Esposito (64′ Sulemana), Kilicsoy (71′ Borrelli). All. Pisacane.

RETI: 31′ Kilicsoy (C), 47′ Palestra (C), 74′ Brescianini (F).

NOTE: Ammoniti: Pongracic (F), Caprile (C), Mina (C), Zé Pedro (F), Comuzzo (F).