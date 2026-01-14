Fiorentina, colpo per la dirigenza: Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo

FIRENZE – Adesso è ufficiale. La Fiorentina ridisegna il proprio organigramma e cala un asso per la scrivania più importante. Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del club gigliato.

La società ha rotto gli indugi con un comunicato diramato poco fa. La scelta della proprietà ricade dunque su un profilo di altissimo livello e di comprovata esperienza internazionale.

Per vedere il dirigente piacentino pienamente operativo al Viola Park bisognerà attendere ancora qualche giorno. La nota del club specifica infatti che l’incarico decorrerà ufficialmente a partire dal 4 febbraio 2026. Una data non casuale, che segnerà l’inizio di un nuovo corso tecnico per la società toscana, pronta ad affidare le chiavi del mercato e della gestione sportiva all’ex manager di Juventus e Tottenham.