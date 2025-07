Fiorentina, dai derby amichevoli buone indicazioni per Stefano Pioli

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Bilancio positivo per gli ultimi test della Fiorentina.

La squadra di Stefano Pioli ha disputato due amichevoli ottenendo due vittorie convincenti che hanno offerto indicazioni positive in vista della nuova stagione. Nella prima gara, giocata i allo stadio Zecchini contro il Grosseto, i viola si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Braschi, Montenegro e Bianco. La prestazione dei giovani è stata tra le note più liete: Braschi e Montenegro hanno trovato il gol confermando le buone impressioni del ritiro, mentre Bianco ha chiuso la sfida con un tocco preciso. Dzeko, schierato dal primo minuto, ha firmato due assist mostrando una condizione in crescita. La partita, seguita da circa 4mila spettatori, ha visto Pioli alternare titolari e seconde linee per dare minutaggio a tutta la rosa. La squadra ha mantenuto intensità per tutti i 90 minuti e ha provato soluzioni offensive con pressing alto e ripartenze veloci.

Il giorno successivo, al Viola Park, è arrivato un altro successo contro la Carrarese di serie B. La Fiorentina ha vinto 2-0 con una doppietta di Moise Kean, che ha dimostrato grande determinazione in area di rigore: il primo gol è arrivato su una ribattuta dopo un’azione insistita, il secondo su un tap-in dopo un cross basso. La gara è stata più equilibrata nella prima frazione, ma la superiorità tecnica dei viola è emersa con il passare dei minuti. In entrambe le partite Pioli ha insistito sul lavoro tattico, testando diverse soluzioni di gioco e sperimentando moduli alternativi. Al termine del match con la Carrarese, l’allenatore ha ringraziato i tifosi per la presenza, sottolineando l’importanza di affrontare ogni partita con serietà, e ha dedicato un pensiero commosso all’ex giocatore Celeste Pin, recentemente scomparso.

Dopo queste due amichevoli, la Fiorentina proseguirà la preparazione con il ritiro in Inghilterra, dove affronterà Leicester, Nottingham Forest e Manchester United in una serie di test di alto livello prima dell’inizio ufficiale della stagione.