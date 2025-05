Fiorentina, doppio Gosens non basta: il Betis segna ai supplementari ed elimina i viola

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina-Betis 2-2 d.t.s.FIORENTINA (3-5-2)

: De Gea, Pongracic (106′ Zaniolo), Comuzzo, Ranieri, Dodó (106′ Colpani), Mandragora, Adli (46′ Richardson), Fagioli (88′ Folorunsho), Gosens (95′ Parisi), Gudmundsson (95′ Beltran), Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Caprini, Moreno. Allenatore: Palladino

BETIS (4-3-3): Vieites; Rodriguez, Natan, Bartra (58′ Mendy), Sabaly (87′ Bellerin, 113′ Garcia P.); Lo Celso (58′ Ezzalzouli), Isco, Cardoso; Fornals (91′ Ruibal), Bakambu (91′ Altimira), Antony. A disp.: Adrian, Garcia G., Perraud, Rodriguez. Allenatore: Pellegrini

ARBITRO: Nyberg (Svezia)

RETI: 30′ Antony, 34′ Gosens, 42′ Gosens, 97′ Ezzalzouli

NOTE: Ammoniti Dodò, Fornals, Richardson, Pongracic, Kean, Natan, Fagioli, Ranieri, Ruibal, Folorunsho, Vieites

FIRENZE – Non basta il grande puybblico a sostegno dei viola per conquistare la terza finale di fila di Conference League alla Fiorentina. Ma il Betis Siviglia riesce a passare solo ai supplementari dopo che la squadra di casa a fine primo tempo aveva rimontato l’1-2 dell’andata.

Palladino recupera Dodò e non Cataldi e si presenta con un Gosens in grande spolvero. Partita vera, con tanti cambiamenti di fronte e occasioni da entrambe le parti. Ad aprire il tabellino è Antony, che trova l’angolo giusto su un calcio di punizione procurato da Fagioli per fallo su Lo Celso. La Fiorentina però non si deprime e in otto minuti fra il 34′ e il 42′ trova due volte Gosens, sugli sviluppi di un calcio d’angolo che restituisce agli spagnoli il 2-1 dell’andata.

La partita resta vivace e nella ripresa si infiamma, con tutte e due le formazioni che tentano il colpo del ko senza trovarlo. Si va ai supplementari dove dopo 7′ Antony pesca Ezzalzouli, già in gol all’andata, che fa 2-2. La Fiorentina tenta il tutto per tutto per rimontare ancora ma fra perdite di tempo e Fran Vieites che dice no a Dodò e Comuzzo il risultato non cambia.

Onore comunque a una Fiorentina formato Europa che ora tenterà di conquistarsi le Coppa tramite il campionato. Lunedì (12 maggio) alle 18,30 c’è la trasferta a Venezia.