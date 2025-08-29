27.7 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina, ecco le avversarie di Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz le più forti

Fra le avversarie anche Aek Atene, Sigma Olomouc e Losanna. L'obiettivo è arrivare fra le prime otto nel girone unico

Primo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiorentina, ecco le avversarie di Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz le più forti
Fiorentina, ecco le avversarie di Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz le più forti (foto FB)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE. -La Fiorentina conosce le avversarie del girone di Conference League 2025-2026. Dopo aver superato con qualche brivido gli ucraini del Polissya nei playoff, i viola sono stati sorteggiati insieme a Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, Aek Atene, Sigma Olomouc e Losanna.

Il nuovo format, già adottato anche per l’Europa League, prevede un girone unico da 36 squadre. Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre tra il nono e il 24esimo posto dovranno passare dai playoff. Per ciascun club, un software ha estratto otto avversarie dalle quattro fasce, stabilendo anche la distribuzione tra gare casalinghe e trasferte.

Per la Fiorentina il calendario sarà così strutturato: in trasferta contro Rapid Vienna, Mainz e Losanna; in casa contro Dinamo Kiev, Aek Atene e Sigma Olomouc.

Il calendario della fase a gironi

  • 1ª giornata: 2 ottobre 2025

  • 2ª giornata: 23 ottobre 2025

  • 3ª giornata: 6 novembre 2025

  • 4ª giornata: 27 novembre 2025

  • 5ª giornata: 11 dicembre 2025

  • 6ª giornata: 18 dicembre 2025

La fase a eliminazione diretta

  • Playoff: 19 e 26 febbraio 2026

  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

  • Finale: 27 maggio 2026 alla Rb Arena di Lipsia

La Fiorentina, che lo scorso anno è uscita in semifinale con il Betis Siviglia dopo due finali consecutive perse, punta a confermarsi protagonista anche in questa edizione, con l’obiettivo minimo di arrivare nella top 24 e puntare a un posto diretto negli ottavi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.7 ° C
28.4 °
26.3 °
51 %
2.7kmh
48 %
Ven
26 °
Sab
21 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati