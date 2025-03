Fiorentina-Juventus, nessun rinvio per maltempo. Al Franchi arbitra Fabbri

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze. Nessun rinvio per maltempo.

Partita valida per la 29esima giornata di serie A diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti Peretti e Imperie. Quarto ufficiale Zufferli. Al Var La Penna, Avar Doveri.

Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dalla vittoria con Panathinaikos in Conference League.

Dunque nessun rinvio causa maltempo per Fiorentina-Juventus. Lo ha confermato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, durante il punto sulla situazione del maltempo che ha colpito il capoluogo della regione e gran parte della Toscana.

Per quanto riguarda Firenze l’allerta meteo da rossa passa a codice giallo.

Thiago Motta, tecnico Juventus: “Tutta la preparazione è stata fatta esclusivamente per la Fiorentina. Sicuramente è un avversario difficile, dovremo vincere più duelli possibili per guadagnare campo e superare l’avversario. Sarà una grande opportunità per dimostrare il nostro valore. Affronteremo la miglior Fiorentina in questo momento, è una grande squadra con un allenatore che sta facendo bene. La partita dell’andata è stata tra le migliori nostre nonostante qualche errore commesso. Mi aspetto una gara difficile, noi dovremo essere la nostra miglior versione”