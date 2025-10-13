23.9 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina, Kean torna in anticipo dalla nazionale: esclusi danni seri alla caviglia

Stamattina (13 ottobre) la risonanza magnetica. La decisione dopo il consulto tra staff medico della nazionale e della Fiorentina

CronacaPrimo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiorentina, Kean torna in anticipo dalla nazionale: esclusi danni seri alla caviglia
Fiorentina, Kean torna in anticipo dalla nazionale: esclusi danni seri alla caviglia (foto Figc)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Infortunio alla caviglia destra per l’attaccante della nazionale e della Fiorentina Moise Kean, il giocatore lascia il ritiro a Udine e torna in anticipo a Firenze.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina (13 ottobre) dopo il colpo subito in occasione della rete del vantaggio nella gara di sabato con l’Estonia ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata.

Il giocatore, dopo consulto tra staff medico della nazionale e della Fiorentina, e in accordo col ct Gattuso, lascerà il ritiro degli azzurri e farà ritorno a Firenze già nel pomeriggio di oggi (13 ottobre)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.9 ° C
24.6 °
22.9 °
53 %
1.3kmh
20 %
Lun
22 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1476)ultimora (1092)tec (84)Lav (62)sal (60)vid (49)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati