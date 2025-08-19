27.7 C
Conference League: ufficiale la lista viola per i playoff col Polyssia

Depositato l'elenco per l'Uefa: 22 elementi nel gruppo principale più sei giovani della Primavera per affrontare il doppio confronto con gli ucraini

DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Fiorentina
Foto di: Facebook / Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione per i colori viola. 

La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa dei giocatori che prenderanno parte ai playoff di Conference League contro il Polyssia.

L’elenco, consegnato nei termini previsti dal regolamento, sarà valido per la doppia sfida che deciderà l’accesso alla fase a gironi.

Lista A: Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

Lista B: Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli

La gara di andata contro gli ucraini si gioca in Slovacchia, a Presov, alle 20 di domani (21 agosto). La gara di ritorno, invece, è in programma per il 28 agosto alle 21 a Reggio Emilia.

